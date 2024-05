Influencer se desculpa após ser retirado de voo por "bomba de peido" | A TARDE

O influencer Igor Campioni pediu desculpas, através de um vídeo nas redes sociais, um dia depois dele e do sócio Kel Ferretti terem sido retirados de um voo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após uma brincadeira sobre uma “bomba de peido”. No vídeo, publicado nos stories do Instagram, Campioni pediu desculpas aos passageiros que acabaram prejudicados em razão do ocorrido.



O caso ocorreu na quinta-feira, 25, quando a dupla faria a viagem entre São Paulo e Maceió em um voo da LATAM. Segundo Campioni, o sócio estava com problemas intestinais e foi ao banheiro assim que entrou na aeronave. Brincando com a situação, Campioni contou que falou que o amigo ia “soltar uma bomba de peido”.



Um tempo depois, a Polícia Federal entrou no avião e a dupla foi retirada. Posteriormente, o voo foi cancelado, no entanto a LATAM informou que o cancelamento da viagem se deu "por exceder o limite de jornada da tripulação".



Um dia depois, Igor Campioni postou o vídeo pedindo desculpas.



"Peço de coração, humildemente, um pedido de desculpas para as pessoas que estavam nesse voo. Se eu te atrapalhei de alguma forma e se você conhece alguém que estava nesse voo, peço para vocês conhecerem a minha pessoa e a minha índole. Foi uma brincadeira que chega a ser engraçada, que uma ‘bomba de peido’ cancelou o voo, mas serve de aprendizado pra eu nunca mais fazer", disse.



Campioni ainda falou que nunca se promoveu por causa de polêmicas e que, desta vez, não será diferente.



"Tenho família e caráter. Nunca precisei me envolver em polêmica para chegar onde eu cheguei e, dessa vez, não será diferente. Não vou me promover em cima dessa situação, pois não preciso disso", finalizou.