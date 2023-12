Influenciadora é presa após ser acusada de furtar parceiros | A TARDE

A Polícia Civil prendeu neste sábado, 02, a influenciadora Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, pelos crime de furto mediante fraude. De acordo com o Extra, Raquel foi detida quando passava pela rodovia Rio-Teresópolis. Segundo as investigações, ela usava seu perfil do Instagram, com quase três mil seguidores, para aliciar vítimas, marcando encontros casuais, com o objetivo de roubá-las.

Raquel já havia sido presa em flagrante no final do ano passado, na Vila Olímpia, em Guapimirim, após roubar dinheiro da conta de um homem com quem ela estava saindo. A polícia disse ainda que a influenciadora costumava utilizar o mesmo modus operandi com as vítimas: marcava encontros pela rede social e num momento de descuido dos parceiros, acessava o celular para realizar transferências bancárias para sua conta. Além disso, ela já possuía 18 anotações por crimes de estelionato e furtos.

A influenciadora foi posta em liberdade no dia 7 de setembro deste ano. No entanto, segundo a polícia, Raquel nunca deixou de cometer os crimes.