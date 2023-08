Influenciadora morre após sofrer parada cardíaca

A influenciadora digital de Brasília, Larissa Borges, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira, 28, após uma semana internada no Rio Grande do Sul, por causa de uma parada cardíaca.

Larissa teve parada cardíaca na madrugada desta segunda-feira, 28, não resistiu e morreu. Antes, no dia 20 de agosto, a influenciadora já tinha sofrido outra parada cardíaca na cidade turística de Gramado, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. A família da estudante de Educação Física informou que a influenciadora ficou internada em coma por uma semana.

Larissa compartilhou fotos em Gramado em seu perfil no Instagram durante a viagem. Nos stories da plataforma, com mais de 24 mil seguidores, ela escreveu: "Aproveitando cada pedacinho [da viagem]".

A família da jovem está pedindo doações para fazer o traslado do corpo de Gramado para Brasília, onde a influenciadora vivia, e arcar com as despesas.

"Qualquer quantia, por menor que seja, fará a diferença e ajudará a aliviar o fardo financeiro que a família enfrenta durante este período tão desafiador", escreveram os familiares.

A família disse que Larissa batalhou incansavelmente pela sua vida. “Larissa, sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que sua alma descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão”, escreveram.

A influenciadora costumava compartilhar dicas de saúde e atividade física, incluindo treinos na academia. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório da influenciadora.