Instagram apresenta instabilidade no Stories nesta segunda | A TARDE

Por volta das 10h40 desta segunda-feira, 15, o Instagram começou a apresentar instabilidade, de acordo com o site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade em vários países. A maior parte das reclamações são em relação a publicação de Stories, que em alguns casos estão sendo publicados com uma tela preta, sem imagem ou texto.

Até agora foram feitos 145 registros. As ocorrências mais comuns são 45% com problemas em postar, 25% no aplicativo móvel e 30% na linha do tempo.

Vários usuários da plataforma reclamaram da situação na rede vizinha, o X, antigo Twitter. “Já já o insta cai, porque que lerdeza, a maioria dos story tá custando enviar e quando envia buga tudo”, escreveu uma pessoa.