IRB e CFC firmam acordo de cooperação para auditoria pública no Brasil

- Foto: Divulgação

O Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) celebraram, nesta quinta-feira, 12, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que irá promover avanços significativos para os Tribunais de Contas e para a contabilidade no Brasil. Assinado pelos Presidentes do IRB, Conselheiro Edilberto Pontes, e do CFC, Contador Aécio Prado Dantas Júnior, o ACT prevê a adoção e convergência das normas nacionais às práticas internacionais, fortalecendo a auditoria contábil no setor público e contribuindo para a melhoria da gestão pública.

Durante seu discurso, Edilberto Pontes ressaltou a relevância do Acordo e os impactos positivos para o fortalecimento do Controle Externo. “Estabelecer parcerias com instituições dos mais diversos contextos — técnico, acadêmico e cultural — nos permite apoiar os Tribunais de Contas e os órgãos de Administração Pública na busca por uma atuação moderna, socialmente relevante e eficaz. Essa é a nossa missão: ser um farol de boas práticas”, enfatizou.

A cerimônia de assinatura ocorreu durante a última Sessão Plenária do CFC, fórum máximo de decisão do Conselho, em Brasília-DF, e contou com a representação de contadores dos Conselhos Regionais de todos estados da Federação. O Vice-Presidente de Auditoria do Instituto Rui Barbosa e Diretor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Conselheiro Inaldo Araújo, também prestigiou o momento.

Entre as metas principais do acordo, destacam-se a disseminação das Normas Brasileiras de Contabilidade e de Auditoria do Setor Público, a tradução e adaptação das diretrizes da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) e a promoção de intercâmbios de experiências e conhecimentos entre órgãos de controle nacional e internacional. Essa iniciativa de busca não apenas eleva a qualidade das práticas contábeis no Brasil, mas também se aproxima dos padrões globais.

Os trabalhos serão realizados por meio de uma comissão conjunta composta por representantes de ambas as entidades. A organização das atividades incluirá conferências, cursos de capacitação, seminários e publicações, todas as vantagens ao fortalecimento das competências dos Tribunais de Contas e à divulgação de boas práticas em auditorias. Além disso, há um estímulo à cooperação com organismos multilaterais para fomentar o desenvolvimento das práticas contábeis e de auditoria no setor público.

Outro ponto de destaque do acordo é o incentivo à adoção de programas integrados de qualificação para técnicos e membros dos Tribunais de Contas, ampliando a capacitação profissional. Essas iniciativas são fundamentais para garantir a uniformidade e a eficácia na aplicação das normas contábeis, contribuindo diretamente para a boa gestão dos recursos públicos e o fortalecimento das instituições de controle.

Ao unirem esforços, as instituições criam uma base sólida para a modernização da contabilidade pública brasileira, promovendo, ao mesmo tempo, uma qualificação técnica e uma padronização de procedimentos que beneficiam toda a sociedade.