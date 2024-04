Irmão do ex-presidente Bolsonaro é acusado de homofobia e ameaça | A TARDE

Um dos irmãos do irmãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Angelo Guido, de 70 anos, foi acusado de homofobia e ameaça, tornando-se réu neste mês após ter sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Angelo foi acusado de agir de forma discriminatória com o funcionário de um supermercado em Eldorado, no interior de São Paulo, que inclusive, é a cidade na qual o ex-presidente foi criado.

Angelo disse em depoimento à Polícia Civil, em novembro, que reconhece a situação, mas negou ter utilizado expressões discriminatórias. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, ele disse que se trata de um problema pessoal e não deu mais detalhes. O caso aconteceu em agosto de 2023.

Angelo prestou depoimento e disse que teve uma discussão no local por motivo de mau atendimento, mas que não houve preconceito em suas falas.

O homem que diz ter sofrido homofobia e ameaça, Alex de Oliveira, tinha 17 anos na época. Ele disse em depoimento que deu um tapinha no ombro de uma colega de trabalho, atitude considerada comum em uma brincadeira.

Angelo teria perguntado a mulher se ele teria batido nela, e em seguida, disse que Alex, além de usar brinco, era “viadinho”. Além de afirmar que “qualquer coisa já é racismo”. A funcionária confirmou à polícia que ouviu o comentário do cliente.

De acordo com Alex, após algumas semanas Angelo teria empurrado um carrinho de compras em sua direção. O funcionário do mercado teria respondido e o irmão do ex-presidente teria retrucado, e disse que eles poderiam “resolver lá fora”.