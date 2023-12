Jovem baiana é morta em SP e marido suspeito foge da polícia | A TARDE

Uma mulher de 24 anos identificada como Thamires Ramires Nascimento foi morta no município de Jandira (SP), na segunda-feira, 11. Segundo a TV Subaé, ela e o marido são nascidos em Inhambupe, na Bahia, sendo ele apontado como principal suspeito do homicídio.

A polícia não detalhou a maneira como Thamires foi assassinada. O marido, por outro lado, não foi identificado e está desaparecido. A família da vítima denuncia que ela já sofria agressões por parte do companheiro.



Ainda de acordo com a reportagem, o suspeito teria contado sobre o crime que cometeu a uma vizinha, então ela mesma acionou a polícia. Contudo, o marido fugiu e é procurado nesta terça-feira, 12.



Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. Apesar de já ser vítima antiga dos ataques, como disse a família dela, Thamires nunca havia denunciado o marido à polícia. Ela planejava deixar o marido, mas ele seguia vivendo com a esposa pois não tinha outro lugar para morar.



O corpo da vítima será encaminhado para Inhambupe, onde será velado e sepultado. No dia em que morreu, a baiana organizava uma viagem para a terra natal, onde passaria as festas de Natal e Ano Novo com a família.