Laudo revela como mãe e filho foram envenenados em GO; saiba mais | A TARDE

A substância utilizada para matar mãe e filho, Luzia Tereza Alves e Leonardo Pereira Alves, respctivamente, foi colocada em doces de pote. O laudo da Polícia Técnico-Científica foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 27.

Segundo a perícia, a substância ingerida pelas vítimas causou uma intoxicação. A polícia disse ainda que dois doces de pote estavam com a substância que é considerada um veneno 'potente' e que foi colocado em grande quantidade.

Perita criminal, Mayara Cardoso informou que foi realizado um exame toxicológico em amostras coletadas no local do crime e retiradas dos corpos das vítimas. O nome da substância não foi divulgado, mas ela não tem sabor e nem odor, ou seja, não é possível ser visualizada.



Colheres, sucos e outros itens encontrados no local também foram analisados. A substância não foi encontrada no suco do café da manhã da família.

Segundo a Polícia Civil, a advogada Amanda Partata está presa suspeita de matar os dois após não aceitar o fim do relacionamento com o filho de uma das vítimas.

Relembre o caso

Conforme a polícia, na manhã de 17 de dezembro, Amanda Partata foi até a casa da família do ex-namorado levando um café da manhã, com pão de queijo, biscoitos, suco e até bolos de pote de uma famosa doceria de Goiânia.

Estavam na casa: Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado; Luzia Tereza Alves, avó do ex-namorado; e o marido de Luzia. Destes, apenas o último familiar não tomou o café da manhã. Uma foto mostrou Amanda na mesa do café da manhã perto das quitandas, doces e suco.