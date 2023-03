Leilão da Receita tem lotes com MacBook Pro M1

A Receita Federal de Brasília fez a abertura de um leilão com produtos apreendidos. Entre os itens, estão eletrônicos de alto valor aquisitivo, a exemplo de um MacBook Pro com chip M1 e três smartphones Redmi Note 9S, que estão com lance inicial de R$ 1.560 e fazem parte do lote de número 187. O leilão recebe propostas até 21 horas do dia 20 de março, com sessão de lances no dia 21 deste mês.

O preço atual de um MacBook da linha está R$ 12.599, no valor mais baixo de mercado. O eletrônico tem 13,3 polegadas de tela e 8 GB de memória.

Além do produto, em diferentes lotes, o leilão é formado por produtos como iPhones 7, 7 Plus, 8 e 8 Plus, com suporte para para o iOS 16, mais recente sistema operacional da Apple.

Sobre o leilão

O leilão, organizado pela Superintendência da Receita Federal da 1ª Região Fiscal, receberá propostas até às 21 horas do dia 20 de março. A sessão para lances está prevista para o dia 21 de março.

Como participar

A Receita Federal não entrega os lotes para os autores das propostas vencedoras. A responsabilidade de retirada do produto é exclusiva de quem deu o lance ganhador. E é preciso ficar atento ao local de cada lote. Apesar de ser organizado pela Superintendência da Receita Federal com sede em Brasília, alguns lotes podem estar em outras cidades. Veja como proceder:

Obtenha um certificado digital (comprado à parte);

Consiga um código de acesso pelo Portal e-CAC;

Leia atentamente o edital;

No mesmo link do edital a pessoa poderá realizar as propostas.