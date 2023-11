Lula brinca e diz que pensa em fazer Enem para cursar economia | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a sede do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no primeiro dia de provas do Enem. Em entrevista coletiva, Lula deixou no ar a possibilidade de se candiatar nas próximas edições do Exame Nacional do Ensino Médio.

A declaração ocorreu após o presidente comentar a situação de um candidato de 60 anos, que pretende concluir o curso de engenharia. Em tom de briuncadeira, Lula manifestou interesse de buscar uma graduação como economista.

“Quem sabe qualquer dia desses, eu até me inscrevo para fazer um curso de Economia, porque economista é um povo muito sabido”, disse o petista. “Eu sempre digo que economista é o pessoal mais sabido do mundo. Porque quando a gente está na oposição a gente sabe tudo, quando a gente está no governo parece que a gente desaprende, e as coisas não aparecem com muita facilidade”, completou.