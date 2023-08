Lula condecora padre Julio Lancellotti com medalha da Ordem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condecorou padre Julio Lancellotti, 74, com a condecoração Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medalha é concedida a pessoas que tenham prestado serviços notáveis ao Ministério da Justiça ou órgãos vinculados à pasta.

O padre foi homenageado pelo seu notável trabalho em defesa aos direitos humanos e de pessoas em situação de rua. O padre Julio Lancellotti é o atual coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

O padre ficou nacionalmente conhecido pelo trabalho de assistência de pessoas em situações de rua. Ele também usa as redes sociais para denunciar casos de violência policial e de arquitetura hostil, como o que foi feita embaixo de viadutos em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, proibiu a arquitetura hostil.

A medida foi publicada por meio de decreto na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 29.