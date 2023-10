Mãe é presa suspeita de embebedar filha para ter relações sexuais | A TARDE

Uma mulher foi presa por suspeita de embebedar a própria filha de 14 anos e induzir que ela tivesse relações sexuais em troca de favores, em Plantaltina de Goiás, no Entorno do DF. De acordo com a Polícia Civil, o ex-padrasto da vítima fez uma denúncia de que a mulher saiu de casa, foi morar com outra pessoa e deixou a filha sob seus cuidados.

A mãe da adolescente foi presa na última sexta-feira,29. Segundo a investigação, o ex-padrasto da vítima denunciou que após passar um final de semana com a mãe, a adolescente voltou relatando que foi induzida pela mulher a manter relações sexuais.



O Conselho Tutelar foi acionado para atender a ocorrência e colheu o depoimento da vítima, onde informou que a mãe a oferecia como moeda de troca para conseguir ligação com pessoas que fossem do interesse dela, para assim, obter favores.

Ainda de acordo com o depoimento, a adolescente afirmou que era obrigada a dormir no mesmo colchão que o cunhado da mulher, era convencida a manter relações sexuais com ele e que, ao se negar, foi forçada a ingerir bebida alcoólica para cometer o ato.



Em interrogatório, a mãe da adolescente negou que induzisse a filha a manter relações sexuais, mas confessou que deu bebida alcoólica para ela. Ela foi presa pelos crimes de indução da vítima à exploração sexual e por servir bebida alcoólica para a adolescente