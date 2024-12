Maior da história: uma tonelada de cocaína é apreendida em porto

Receita Federal apreende 1 tonelada de cocaína - Foto: Divulgação

A Receita Federal do Rio de Janeiro realizou a maior apreensão da históroa do Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Ao todo, 1 tonelada da droga foi encontrada. A ação aconteceu na sexta-feira, 29.

Segundo as informações, equipes da Receita Federal do Rio de Janeiro encontraram a droga que seguia em uma carga de argamassa para Serra Leoa, na África.

Com o auxílio de cães farejadores, os agentes localizaram o entorpecente dentro de um contêiner. A carga foi avaliada em R$ 300 milhões.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal em conjunto com a equipe de fiscalização da Receita Federal no Porto de Itaguaí.

Apreendida, a droga será levada para a Polícia Federal, que abrirá inquérito e vai apurar os responsáveis pelo tráfico de cocaína.