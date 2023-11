Mais de 200 mil pessoas continuam sem luz na Grande São Paulo | A TARDE

Cerca de 200 mil pessoas continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta terça-feira, 7. A cidade sofreu com fortes chuvas na última sexta-feira, 3. De acordo com a Enel, responsável por distribuir energia para a região, o fornecimento deve ser restabelecido até o fim do dia.

Na segunda-feira, 6, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reuniu com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Executivos de cinco empresas de distribuição de energia que atuam no território paulista participaram das tratativas.

“A nossa maior preocupação são as pessoas, é o restabelecimento da energia para as pessoas. Nós temos uma criticidade na cidade de São Paulo e a expectativa é que seja restabelecido até terça, que havia sido a previsão inicial das concessionárias. Também discutimos como a gente vai estabelecer planos de contingência para que o restabelecimento de energia em novas ocorrências possa se dar da melhor forma e o mais rápido possível”, disse o governador.

Cerca de 4 milhões de endereços ficaram sem energia em São Paulo após as fortes chuvas e rajadas de vento. A prefeitura afirmou que 1,4 milhão de pessoas foram atingidas pela falta de energia na capital paulista.

Escolas, parques, restaurantes, semáforos e o abastecimento de água na Grande São Paulo foram afetados pela falta de energia.