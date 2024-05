Mais de 600 mil imóveis estão sem água no Rio Grande do Sul | A TARDE

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana impactaram decisivamente o fornecimento de serviços essenciais para a população gaúcha. Além das perdas de vida, das pessoas desaparecidas e dos muitos desabrigados pelas enchentes, centenas de milhares de residências também estão sem luz e sem água.

De acordo com dados publicados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira, 7, cerca de 451 mil imóveis estão sem fornecimento de energia elétrica no estado, enquanto outros 649 mil encontram-se sem água na torneira.

A situação no Rio Grande do Sul, que já é dramática, pode piorar nesta terça. O instituto meteorológico Climatempo prevê tempestades de “perigo extremo” na região sul do estado. O alerta motivou parte da população a sair de suas casas. Aulas foram canceladas nas escolas, enquanto vias foram bloqueadas, de maneira preventiva.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, pelo menos 28 municípios do estado possuem um grande risco de inundação, devido às chuvas previstas para esta terça.

Publicações relacionadas