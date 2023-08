Marinha emite alerta de ciclone para o litoral do Brasil nesta sexta

Nesta sexta-feira, 18, a formação de um ciclone extratropical, associado a uma frente fria, poderá afetar a faixa litorânea do país. Há previsão de ventos de até 74 km/h. A informação é do Serviço Meteorológico Marinho (SMM), operado pela Marinha do Brasil.

Os ciclones extratropicais são fenômenos meteorológicos caracterizados por um centro de baixa pressão atmosférica. Associado a esse fenômeno, há a presença de uma frente fria. Quanto mais baixa a pressão do ar em seu interior, mais forte são os ventos causados pelos ciclones.