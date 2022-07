MC Kevin será enredo de escola de samba no Carnaval 2023

A escola de samba Unidos do Jaçanã, em São Paulo, irá contar a vida e a trajetória do cantor MC Kevin em seu enredo do Carnaval de 2023. A novidade foi anunciada nas redes sociais da agremiação.

O funkeiro, que era casado com a advogada Deolane Bezerra, faleceu em 2021, no auge da carreira, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Neste ano, ele chegou a receber homenagem durante desfile da Vila Maria, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

“Alô, família , quem acordou , acordou. Quem não acordou, cocoricó acorda que a Unidos do Jaçanã apertou o play!! Esquece, nossa querida escola, agora é oficial nosso enredo para o Carnaval 2023. A Unidos do Jaçanã, terá a honra e baterá seus tambores no embalo envolvente do ritmo funk; Encorporarar o espírito de um menino sonhador, numa bela homenagem que faremos ao eterno Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, O Menino que Encantou as Quebradas com seu jeito autêntico um grande artista da periferia. Esse apaixonado por dona Val sua mãe, Soraya sua única filha e sua esposa Dra Deolane”, diz o comunicado da escola

“Torcedor fanático do Santos fascinado por futebol , tinha como ídolos o menino Neymar e Marinho ambos ele homenageou. Sempre alegre e de um coração puro. Até hoje se faz presente nos corações de todos que amavam e admiravam !”, completa.