Médico é assassinado após cobrar dívida de R$ 500 mil

O médico Gabriel Rossi, de 29 anos, encontrado morto com os pés e mãos amarrados no dia 3 de agosto, foi assassinado por cobrar uma dívida de R$ 500 mil em um grupo de estelionatários da cidade de Dourados (MS), a 232 quilômetros de Campo Grande, segundo informações da Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele fazia parte do grupo que aplicava golpes financeiros.

Conforme o G1, Uma das pessoas que participava do grupo de estelionatários devia R$ 500 mil ao médico e o matou para não pagar a dívida. Bruna Nathália de Paiva, presa por suspeita de ser a mandante do crime nesta segunda-feira,7, era a devedora. As informações são do delegado Erasmo Cubas.



"Para se livrar da dívida, a suspeita contratou três homens para matar o médico. A mulher teria pagado R$ 150 mil ao trio pelo crime", relatou Cubas nesta terça-feira,8.

Além de Bruna, a mandante, outras três pessoas foram presas em Pará de Minas, no interior de Minas Gerais, como suspeitas da morte do médico. Segundo a polícia, foram presos três homens e a mulher. São eles: Bruna Nathalia de Paiva (mandante do crime); Gustavo Kenedi Teixeira (capanga); Keven Rangel Barbosa (capanga); e Guilherme Augusto Santana (capanga).