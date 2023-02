Mel Maia e MC Daniel são assaltados no Rio de Janeiro

A atriz global Mel Maia usou as redes sociais para relatar que foi assaltada no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 14, enquanto estava com os pais e seu namorado, o cantor MC Daniel. Segundo ela, os bandidos levaram documentos, celulares e o carro que ela comprou recentemente para o pai.

No vídeo, postado no Storie do Intagram, a artista fez um apelo aos assaltantes. Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo este vídeo, por favor, devolve para a gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani. Tudo, por favor”, disse.

Antes do crime, a atriz havia acabado de sair das gravações da novela da globo 'Vai na Fé'. Na obra, ela interpreta a estudante universitária e influencer Guiga.

“Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. Toda a minha vida estava no celular. Do Dani também e no telefone da minha mãe também. As coisas que são do meu trabalho a minha mãe que resolve. E a gente perdeu o contato com todo mundo. Isso dificulta muito a nossa vida”, contou a artista. [veja o vídeo]

null Reprodução