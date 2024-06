Menino de 3 anos morre engasgado com pedaço de bolo durante recreio | A TARDE

Um menino, de 3 anos nesta segunda-feira, 3, morreu após se engasgar com um pedaço de bolo durante o recreio em uma creche na cidade de Cassilândia (MS). A vítima foi identificada como João Lucas Faquini Ferraz.

Na hora do intervalo das crianças, todas receberam bolo e iogurte para lanchar e enquanto se alimentava, João Lucas se engasgou. Uma fisioterapeuta que estava na creche, no momento em que a criança passou mal aplicou os primeiros socorros, enquanto a equipe de salvamento se dirigia para a unidade, no entanto, a criança não resistiu.

Em nota nas redes sociais, a prefeitura de Cassilândia lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio necessário à família do aluno.

A prefeitura da cidade ainda decretou luto de três dias. A Secretaria de Educação do município também suspendeu todas as aulas na rede municipal de ensino, nesta terça-feira, 4.

