Mergulhadores são presos em operação contra tráfico internacional

Mergulhadores profissionais que integram uma quadrilha de tráfico internacional de drogas foram alvos de operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 24, no Rio de Janeiro. As identidades dos presos não foram divulgadas.

De acordo com a PF, quatro mandados de prisão preventivas contra os mergulhadores foram cumpridos em Magé e no Rio de Janeiro (capital). As prisões foram feitas no âmbito da operação Novos Rumos. Além dos mandados de prisão, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Os mergulhadores são suspeitos de integrar um grupo que traficava cloridrato de cocaína, a forma mais pura da droga, por meio de embarcações de portos no Rio de Janeiro. Conforme a PF, os suspeitos têm vínculo com a facção Comando Vermelho.

Os mergulhadores profissionais eram responsáveis por ocultar as drogas nos cascos dos navios que iriam para a Europa. Além deles, funcionários do porto do Rio de Janeiro davam apoio à operação criminosa mostrando a rota dos navios atracados.

Cerca de 1,5 tonelada de droga foram apreendidos durante a operação. O material apreendido foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.