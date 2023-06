Metade dos brasileiros concordam com legalização de casamentos gays

Um levantamento feito pelo Instituto Ipsos, intitulado "Global Advisor - LGBT+ Pride 2023", revelou que 51% dos brasileiros concordam com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo gênero. A pesquisa foi realizada em 30 países entre fevereiro e março deste ano.

O índice nacional ficou cinco 5% abaixo da média global, que foi de 56%. Outros 15% dos brasielrios entrevistados disseram concordar que casais homoafetivos deveriam obter algum reconhecimento legal, mas não o de casar.

20% disseram não saber opinar sobre o assunto e 14% não concordam com nenhum grau de igualdade em relação a casais heterossexuais.

O levantamento foi realizado com 22.514 entrevistados, sendo 1.000 do Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.