Militar do Exército será investigado após chutar animal no Rio | A TARDE

O Comando Militar do Leste (CML) abriu um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta de um integrante do Exército que foi filmado chutando um filhote de tatu, no Rio de Janeiro. A imagem viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 2. No vídeo, é possível ouvir risadas e palavras de incentivo de pessoas presentes no momento.

"Recebi esta informação de um militar. Como não é uma informação oficial, precisamos checar. Os autores dessa barbaridade precisam ser identificados e punidos", disse o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, vereador Luiz Ramos Filho.

Ainda de acordo com o vereador, as pessoas que estavam presentes no momento da agressão contra o animal não merecem utilizar a farda do Exército Brasileiro.

"Já falei por telefone com o coronel Genésio, do Decex (Departamento de Educação e Cultura do Exército). A inteligência do Exército está investigando e vai nos responder. Aguardo a identificação dessas pessoas que não merecem usar a farda do Exército Brasileiro. Precisam pagar pelo crime que cometeram", pontuou.

Veja o vídeo

🚨BRASIL: Militar do exército brasileiro chuta animal indefeso e colegas se divertem.



pic.twitter.com/JjXrjfYa34 — CHOQUEI (@choquei) October 1, 2023