Ministra da Saúde pede cooperação para enfrentamento de pandemias

Com o discurso de defender a cooperação internacional e tecnologias em saúde, a ministra da Pasta, Nísia Trindade, pediu união para o enfrentamento de futuras pandemias. A fala foi durante reunião de ministros da saúde do G20, na última sexta-feira, 18, e no sábado, 19, em Gandhinagar, na Índia.



A partir do ano que vem, o Brasil assume a presidência do G20, que é o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo e pela UE (União Europeia). O evento marca a retomada do protagonismo brasileiro nos debates que envolvem questões de saúde globais.

De acordo com o Ministério da Saúde, o sucesso no enfrentamento de futuras pandemias vai depender da interação entre países e da capacidade de todos se integrarem para aumentar a resiliência dos sistemas nacionais de saúde.

A ministra ressaltou a necessidade de fortalecimento das capacidades nacionais de vigilância e de resposta à resistência antimicrobiana, além da necessidade de assegurar a produção, o fornecimento e o acesso universal a produtos de baixo custo.

Nísia participou ainda de uma cúpula, também na última sexta-feira, 19, para discutir a medicina tradicional, onde mencionou a resolução sobre a saúde das populações indígenas, proposta pelo Brasil e adotada por consenso na última Assembleia Mundial da Saúde.

O documento inclui a saúde dos povos originários como uma questão prioritária na pauta da OMS (Organização Mundial de Saúde), no sentido de avançar em sistemas que promovam ações específicas.