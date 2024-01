Miss trans que denunciou delegado por estupro teme prestar queixa | A TARDE

A mulher trans que denunciou ter sido estuprada pelo delegado Kleyton Manoel Dias publicou um desabafo nas redes sociais após o crime. A suspeita é que o delegado tenha abusado da mulher após oferecer carona para ela quando eles saíram de uma festa. Conforme apurado pela TV Anhanguera, a vítima já venceu um concurso de miss.

"Eu tive medo, vergonha de contar para alguém por horas, de ser taxada como mentirosa. Eu não queria que as pessoas me vissem como vítima", escreveu a mulher.

Ao g1, o delegado disse que as acusações que ele não procedem. Em nota, a Polícia Civil informou que, assim que tomou conhecimento do caso, adotou todas as medidas necessárias para seu esclarecimento, sendo o fato investigado pela Delegacia da Mulher (Deaem) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.

Nas redes sociais, a miss não detalhou sobre o ocorrido, mas contou que "teve medo de contar o fato da noite" de sexta-feira, 5, e que passou o dia assustada. Ela ainda explicou que o medo das pessoas não acreditassem nela a fez duvidar das próprias lembranças que tinha do crime e questionar a si mesma sobre o que ocorreu.

"Foi muito humilhante para mim, mas por um momento eu achava que estava louca. Teve um momento que senti que estava perdendo o controle da realidade, comecei a questionar se o abuso tinha realmente acontecido", detalhou..

O que diz a Polícia Civil

"A Polícia Civil de Goiás informa que, assim que tomou conhecimento do fato, adotou todas as medidas necessárias para seu esclarecimento, sendo o caso investigado pela Delegacia da Mulher (Deaem) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria."