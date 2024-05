Morador de rua pede dinheiro e dá soco na cara de mulher | A TARDE

Uma jovem foi agredida por um homem em situação de rua após dizer que não tinha dinheiro para dar a ele. Em um vídeo publicado no Instagram, Bianca Ramos, 18 anos, relatou que, perto do mercado onde ela estava no momento em que foi abordada, há muitas pessoas em situação de rua, que costumam ficar no local pedindo ajuda. O caso aconteceu rua 14 Sul de Águas Claras, no distrito Federal.

“Sempre tem pessoas de rua lá, pedindo doações, comidas e vendendo coisas. Então, achei que fosse mais um dia comum. Cheguei, falei que só estava com o dinheiro que tinha levado […]. Informei que iria sobrar dinheiro e que, se ele quisesse, eu poderia comprar um biscoito para ele. Ele falou que biscoito não ia enchê-lo e que não iria matar a fome. Ai eu falei: ‘Olha, eu só tenho esse dinheiro’. Acabou que eu entrei no mercado, comprei o que eu queria e depois fui embora”, detalhou.

A vítima conta que, no momento em que deixou o comércio, o morador de rua passou a persegui-la. “Quando fui embora, ele me seguiu. Só que como ele não estava em alta velocidade e não demonstrou ter intenção alguma, eu achei normal e fui caminhando para a minha casa, até a gente chegar no beco que tem ao lado do Sigma. Nesse beco, ele meteu o murro no meu nariz e saiu correndo para o outro lado”, contou a jovem.

A situação, de acordo com Bianca, a deixou em choque: “Eu estava desesperada sem saber se eu ligava para a polícia, se ligava para os meus pais. Então, isso é um alerta para vocês tomarem cuidado porque ali realmente é uma área muito perigosa”.

Após a agressão, a jovem diz que procurou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Bianca declarou que registrará um boletim de ocorrência nesta terça-feira, 30.