Moradores são soterrados após desabamento de prédio no Recife

Moradores ficaram soterrados após parte de um prédio desabar no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, nas primeiros horas da manhã desta sexta-feira, 7. De acordo com os bombeiros, crianças estão entre os desaparecidos. O prédio havia sido interditado e foi ocupado. As informações são do g1 de Pernambuco.

O prédio foi interditado por ordem judicial, mas foi reocupado em 2012. “A gente ocupou aí porque não tinha onde morar. Minha irmã e os filhos dela estavam lá. Moravam cinco filhos com ela aí. A gente está sem notícia dela”, disse ao g1, uma moradora que não quis se identificar.

Até a publicação, os bombeiros ainda não haviam informado quantos são os desaparecidos. A busca por vítimas segue no local.

