Moraes: Responsáveis por movimentos criminosos serão responsabilizados

Em meio ao bloqueio de rodovias em diversos pontos do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta quinta-feira, 3, que responsáveis por movimentos criminosos serão responsabilizados.

Moraes pontuou que quem criminosamente não aceita a democracia, será tratado como criminoso. Ele frisou que a maioria dos eleitores são democratas e aceitou "democraticamente o resultado das eleições".

"Movimentos criminosos serão combatidos e os responsáveis serão responsabilizados na forma da lei. A democracia venceu novamente no Brasil", disse o ministro ao final da sessão.

Desde a noite de domingo, 30, quando foi confirmada a vitória do ex-presidente Lula para voltar a presidir o Brasil, grupos bolsonaristas bloqueiam rodovias e realizam atos em frente a quarteis pedindo intervenção militar.

O ministro enalteceu a participação "massiva do eleitorado brasileiro" que, pela primeira vez, registrou menor abstenção no segundo turno do que no primeiro. Moraes cravou que o vencedor será diplomado até 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro.

"Isso é democracia, alternância de poder e Estado republicano", frisou o ministro.