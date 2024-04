Morre mulher que teve corpo incendiado em estação de trem no Rio | A TARDE

Após dois dias internada por ter o corpo incendiado, Michele Pinto da Silva, de 37 anos, morreu no Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 10. Um homem apontado como seu ex-marido e com quem tinha uma filha de 2 anos, é suspeito de atear fogo contra a vítima.

Michele teve 90% do corpo queimado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A vítima estava na estação de trem Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, quando foi atacada por Edmilson Félix do Nascimento. Após o crime, o homem fugiu pelos trilhos do trem e desapareceu.

A Polícia Civil tem informações de que ele possa ter pulado da Ponte Rio-Niterói, já que o carro dele foi abandonado no local. Amigos também informaram que ele havia mandado mensagens de despedida. O Corpo de Bombeiros faz buscas pela Baía de Guanabara.

Ao G1, parentes de Michele informaram que o Edmilson não aceitava o fim do relacionamento, que aconteceu há pouco mais de um mês.