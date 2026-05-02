LÍRIOS
Morre Raimundo Pereira, ícone do jornalismo que desafiou a ditadura
Fundador do jornal Movimento e referência na resistência democrática, o jornalista faleceu neste sábado, 2, aos 85 anos
Morreu neste sábado, 2, aos 85 anos, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. Referência histórica na luta pela democracia, Raimundo faleceu no Rio de Janeiro, cidade onde residia com suas filhas. A causa da morte não foi divulgada oficialmente até o momento.
Trajetória de Raimundo Pereira: a voz da imprensa alternativa
Nascido em Exu, Pernambuco, Raimundo não foi apenas um espectador da história, mas um de seus narradores mais corajosos. Sua trajetória é marcada pela fundação de veículos que se tornaram trincheiras contra o autoritarismo no Brasil.
O legado do jornal Movimento
Em 1975, Raimundo fundou o jornal Movimento, um dos principais expoentes da imprensa alternativa. Diferente das grandes corporações da época, o veículo era mantido por um coletivo de jornalistas e intelectuais, enfrentando de forma direta a censura prévia do regime militar.
Passagem por grandes redações
Antes de se dedicar à imprensa independente, Raimundo deixou sua marca em veículos de grande circulação:
- Revista Veja: integrou a equipe fundadora e participou do dossiê histórico que denunciou a tortura no Brasil em 1969.
- Realidade e opinião: atuou como editor e repórter, sempre priorizando temas sociais e políticos.
- Editora Manifesto: fundada por ele em 1997, focada na publicação de obras de análise política e histórica.
Perseguição política e formação
Curiosamente, a carreira jornalística de Raimundo começou de forma inesperada. Aluno do prestigiado ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), ele foi expulso em 1964 por motivações políticas e por sua atuação em um jornal estudantil.
Chegou a ser preso pela ditadura, experiência que moldou seu compromisso inabalável com a liberdade de expressão.
"Raimundo foi um guerreiro que nunca abriu mão de seus princípios, mesmo nos momentos mais sombrios do país", declarou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em nota oficial.
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