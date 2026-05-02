Morre Raimundo Pereira, ícone do jornalismo que desafiou a ditadura

Siga o A TARDE no Google

Morreu neste sábado, 2, aos 85 anos, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. Referência histórica na luta pela democracia, Raimundo faleceu no Rio de Janeiro, cidade onde residia com suas filhas. A causa da morte não foi divulgada oficialmente até o momento.

Trajetória de Raimundo Pereira: a voz da imprensa alternativa

Nascido em Exu, Pernambuco, Raimundo não foi apenas um espectador da história, mas um de seus narradores mais corajosos. Sua trajetória é marcada pela fundação de veículos que se tornaram trincheiras contra o autoritarismo no Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O legado do jornal Movimento

jornal Movimento | Foto: Reprodução internet

Em 1975, Raimundo fundou o jornal Movimento, um dos principais expoentes da imprensa alternativa. Diferente das grandes corporações da época, o veículo era mantido por um coletivo de jornalistas e intelectuais, enfrentando de forma direta a censura prévia do regime militar.

Passagem por grandes redações

Antes de se dedicar à imprensa independente, Raimundo deixou sua marca em veículos de grande circulação:

Revista Veja : integrou a equipe fundadora e participou do dossiê histórico que denunciou a tortura no Brasil em 1969.

: integrou a equipe fundadora e participou do dossiê histórico que denunciou a tortura no Brasil em 1969. Realidade e opinião : atuou como editor e repórter, sempre priorizando temas sociais e políticos.

: atuou como editor e repórter, sempre priorizando temas sociais e políticos. Editora Manifesto : fundada por ele em 1997, focada na publicação de obras de análise política e histórica.

Perseguição política e formação

Curiosamente, a carreira jornalística de Raimundo começou de forma inesperada. Aluno do prestigiado ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), ele foi expulso em 1964 por motivações políticas e por sua atuação em um jornal estudantil.

Chegou a ser preso pela ditadura, experiência que moldou seu compromisso inabalável com a liberdade de expressão.

"Raimundo foi um guerreiro que nunca abriu mão de seus princípios, mesmo nos momentos mais sombrios do país", declarou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em nota oficial.