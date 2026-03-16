Cena forte: motociclista é atropelado por carro enquanto estava parado no sinal

Vítima foi arremessada e chegou ao girar no ar, até cair na pista

Por Luiza Nascimento

16/03/2026 - 14:01 h | Atualizada em 16/03/2026 - 14:16

Um motociclista morreu ao ser atropelado por um carro e arrastado por cerca de 40 metros neste domingo, 15, na Avenida Frei Serafim, no Centro-Sul de Teresina, no Piauí. A vítima foi identificada como Edson Barbosa Dias, de 47 anos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima parada no semáforo, aguardando liberação para seguir viagem, quando um carro aparece em alta velocidade, colidindo o para-choque contra a parte traseira da moto.

No registro, é possível ver Edson sendo levantado e girando no ar, antes de cair na pista.Após o ocorrido, os outros motociclistas que estavam no local, se olham assustados.

Veja a cena:

Autoria do crime

O motorista foi identificado como Carlos Eduardo Marques Ângelo, de 25 anos. Ele, que é engenheiro, foi autuado por homicídio qualificado.

Após o crime, ele foi abordado por policiais e se recusou a fazer o bafômetro. Assim, ele foi levado à Central de Flagrantes para prestar depoimento.

A Polícia Civil encontrou no carro uma garrafa de cerveja, uma pequena trouxa de maconha e um isqueiro. Além disso, os peritos perceberam, de forma inicial, que Carlos não freou antes de bater o veículo contra a moto.

Uma viatura do Instituto de Medicina Legal recolheu o corpo do motociclista. A Polícia Civil investiga o caso.

