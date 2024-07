Motorista de app muda rota, agarra passageira e manda tirar a roupa

Rua Amaro Pereira Rocha, no bairro Rio do Meio, próximo a uma área de mata - Foto: Google Maps / Reprodução

Uma passageira de carro por aplicativo relatou ter sido apalpada e ameaçada pelo motorista durante uma viagem em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Além disso, o homem teria exigido que ela tirasse a roupa. O caso teria acontecido na noite de segunda-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar do estado, a jovem relatou que o homem estava com um objeto semelhante a arma de fogo. Após a vítima conseguir pular do carro em movimento, o suspeito fugiu. A ocorrência foi registrada pelos militares como tentativa de estupro.

Ainda de acordo com a PM, a jovem havia solicitado uma viagem até o centro da cidade, mas o motorista desviou o trajeto e se dirigiu ao interior de Camboriú, alegando erro no GPS. Ao chegar no final da rua, próximo a uma área de mata, ele determinou que a jovem tirasse a blusa, começando a passar as mãos no corpo dela, de acordo com a Polícia Militar.

No momento em que o motorista mandou a vítima ir ao banco da frente, ainda com carro em movimento, conforme o relato, ela conseguiu abrir a porta e escapar. A vítima pediu ajuda em uma casa próxima.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso.