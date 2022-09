MP investiga chá revelação que tingiu cachoeira de azul no MT

Uma cachoeira foi tingida de azul durante um chá revelação em Tangará da Serra, no Mato Grosso. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e gerou revolta e uma onda de críticas devido a falta de respeito com o meio ambiente.

Os casal chegou a ser acusado de cometer crime ambiental. Após a repercussão do caso, eles decidiram excluir o vídeo das redes sociais, mas as imagens já haviam sido amplamente compartilhadas. A festa foi realizada no domingo, 25.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso afirmou que comunicou o proprietário da área para que informe a identidade dos responsáveis e disse que a fiscalização irá apurar o dano ambiental do material lançado na água.

O Ministério Público informou que vai investigar possíveis danos ambientais causados à cachoeira após o chá. "O caso revelado nessa segunda-feira, 26, ganhou destaque na mídia nacional e também virou alvo de críticas", diz a nota.

A denúncia recebida via ouvidoria será investigada pela Promotoria de Tangará da Serra. Além do MP, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) apura o caso.

Segundo o órgão, equipes de fiscalização já estiveram no local para coletar amostra da água.