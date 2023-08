Mulher amarra pitbull em poste e vai embora em MG

Um cachorro da raça pitbull foi amarrado a um poste em Juiz de Fora (MG). De acordo com informações demoradores locais, uma mulher deixou o animal no local na noite de terça-feira, 29. Imagens feitas pelos presentes mostram que o cão ainda estava preso na estrutura de energia elétrica nesta quarta-feira, 30.

O animal ainda teria tentado avançar nas pessoas que tentaram fazer o seu resgate. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o pitbull do poste. De acordo com o órgão, a dona do cachorro já foi identificada. Ela não teria relação com o crime de maus-tratos aos animais, que foi feito por uma pessoa do ciclo social.

Um boletim de ocorrência foi registrado em delegacia local. Em situações como a de Juiz de Fora, o Governo do Estado fica responsável pelo resgate dos animais. O caso será investigado pelas autoridades.