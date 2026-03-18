Mulher conhece pai biológico durante velório do irmão

Juliana Bento e seu pai juntos após o encontro - Foto: Reprodução | Instagram

Uma mulher, de 43 anos, surpreendeu os internautas ao revelar que conheceu seu pai biológico durante o velório do irmão. Identificada como Juliana Bento, a corretora de imóveis fez um post em seu perfil do Instagram e contou detalhes do caso.

No relato, ela explicou que mantinha contato com o irmão apenas por telefone e nunca tinha encontrado-o pessoalmente. Quando soube do falecimento do familiar, ela resolveu ir ao velório, que aconteceu em Goiânia, capital do Goiás.

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Chegando ao local, ela começou a perguntar às pessoas sobre a identidade do pai do rapaz, que também era seu genitor. “Eu encontrando o pai dele, eu encontraria meu pai. Então, eu o conheci hoje”, disse ela.

Relação estranha

Apesar da euforia em estar cara a cara com o pai pela primeira vez, Juliana descreveu o fato como estranho, pois não esperava que a situação fosse acontecer daquela maneira.

“Depois de quase 43 anos, eu o conheci. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele e ele comigo. Então, é meio estranho na hora”, disparou ela, reforçando que já marcou um segundo encontro com o pai para entender sua história.