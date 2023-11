Mulher expõe caso do marido com o sogro e repercute nas redes sociais | A TARDE

Uma história inusitada tomou conta das redes sociais esta semana, envolvendo uma mulher que foi traída pelo marido com o pai dela. Ela decidiu publicar tudo o que descobriu no facebook, com vídeos e relatos de todas as situações.

A repercussão do caso começou na noite de terça-feira, 21, após uma outra pessoa compartilhar a história no aplicativo X (antigo Twitter). A situação aconteceu em Araraquara, interior de São Paulo.

Logo depois da história viralizar, um vídeo de um carro queimado da família foi publicado nas redes sociais. Algumas informações apontam que foi a mulher foi a autora do incêndio no carro do marido, outras dizem que o pai foi o responsável.

Veja o vídeo abaixo:

Reprodução | Twitter

No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que um homem, de 45 anos, se envolveu em uma briga familiar, depredou um veículo e arremessou uma garrafa que atingiu uma mulher que estava próxima.

Ele foi agredido por pessoas que estavam na rua e socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, onde chegou a ser internado. "Foi solicitada perícia ao local, e os envolvidos notificados a comparecerem na unidade policial", diz a nota.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde é investigado.

Entenda a história

No dia 15 de novembro, a mulher começou a relatar o caso nas redes sociais e, no domingo, 19, expôs vídeos do pai e do marido em um motel da cidade, imagens em que o marido aparece sem roupa e até um registro de ato sexual. Ela contou que o vídeo foi encontrado no celular do pai dela depois de encontrar diversas troca de mensagens entre eles dois.

A mulher também compartilhou prints dessas conversas. Em uma das publicações, o marido da mulher comentou que mantinha relacionamento com o sogro porque era obrigado a fazer aquilo, por chantagem.

"Oi, gente. São dois safados, ninguém obrigou ninguém a fazer nada. Faziam há dois anos isso", escreveu a mulher em uma publicação, rebatendo a fala do homem.

A mulher não apenas divulgou todos os prints das conversas, como também imprimiu a troca de mensagens entre os dois e distribuiu pela cidade.