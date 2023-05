Mulher rastreia celular e entra em confronto com suspeito de furto

Destemida, uma mulher resolveu rastrear o paradeiro de seu celular, que havia sido furtado no dia anterior, e foi bater na porta da casa do suspeito do furto, onde acabou entrando em confronto.

O smartphone, que ela procurava, estava sob posse do suspeito, que a devolveu, mas a base de muita "porrada" por parte da mulher. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e foi filmado por uma terceira pessoa.

Sob ataques, o homem não apresentou resistência e entreou o aparelho à mulher com pedidos de desculpa. O vídeo viralizou na internet.

No vídeo, a mulher, inclusive, fez o homem confessar o crime. “Fala que roubou o telefone”, diz ela, antes dele responder: “eu peguei o telefone”.

Assista:



null Reprodução/Redes Sociais