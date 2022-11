Músico e maestro Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre aos 72 anos

O músico e maestro Paulo Jobim, filho do compositor Tom Jobim, morreu nesta sexta-feira, 4, aos 72 anos. A informação foi divulgada pela equipe do artista.

Ele deixa três filhos e dois netos. Paulo não resistiu ao câncer na bexiga que enfrentava há cerca de 10 anos. Até o momento não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Filho do maestro, compositor e pianista Antônio Carlos Jobim e pai do pianista Daniel Jobim, Paulo Jobim trabalhou com músicos como Milton Nascimento, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e Lisa Ono.