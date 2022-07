Naiara Azevedo é internada em hospital na BA após dores no estômago

A cantora sertaneja e ex-BBB, Naiara Azevedo, foi internada nesta terça, 19, em um hospital localizado em Brumado, no sudoeste da Bahia, após sentir fortes dores no estômago. A artista contou nas redes sociais que chegou na unidade de saúde chorando de dor.

"O bom dia hoje está diferente, em uma maca e tomando soro. Passei mal do estômago, tivemos que parar na estrada porque estava com muita cólica, dor no estômago. Encontramos um hospital aqui em Brumado, cheguei aqui chorando de dor", afirmou Naiara, nos stories do Instagram.



A cantora também contou que brincou com os profissionais da instituição, depois de saber que alguns portais locais já haviam divulgado que ela estava internada.

"Estou rindo aqui, a amiga falou aqui: 'Naiara, já está nos sites que você está internada', mas nem noticiei ainda. Tô achando que essa enfermeira é a mais fofoqueira do hospital", comentou a ex-BBB.

Ainda nos stories, Naiara confortou os fãs avisando que já havia recebido alta e contou que foi cercada por fãs na saída do hospital.

"O taxista que está fazendo o nosso traslado abriu o WhatsApp e mostrou que tem um monte de notícia que estou internada, tem vídeo. Já estou bem, gente!", contou.

"Foi um tumulto. Aí, Brasil! Eu divirto, dei entrevista. Do nada, brotou toda essa galera, tinha umas 20, 30 pessoas", detalhou.