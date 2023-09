Novo ciclone extratropical se formará no Rio Grande do Sul

Um novo ciclone extratropical é esperado para o Rio Grande do Sul no feriado de Sete de Setembro. A frente fria que chegou no início da semanadeixou 28 mortos em diferentes estados da região Sul do Brasil. A tempestade, de intensidade parecida, deverá se deslocar rapidamente até o oceano, levando fortes chuvas na quinta-feira, 7, e na sexta, 8.

"Outro ciclone se formará de quinta para sexta entre o Rio Grande do Sul e Uruguai. Na quinta já deve chover forte, além das rajadas de vento, na fronteira do estado com o Uruguai. E em seguida avança por todo o estado até ir para o oceano", afirmou o meteorologista da UFRJ Wanderson Luiz Silva.

De acordo com o especialista, a ocorrência de dois ciclones extratropicais seguidos é comum nesta época do ano, com a frente fria se formando pela variação de temperatura da superfície. "Eles atuam no transporte de calor e de umidade entre diferentes regiões", explicou para o jornal "O Globo".

A avaliação da meteorologia estima que o deslocamento do novo ciclone deve seguir rapidamente em direção ao oceano.

Para esta quarta-feira, 6, a previsão é de chuva para os litorais do Rio de Janeiro e São Paulo. No feriado, a frente fria deve se afastar. A partir de sexta, o sol deve voltar a ser predominante na região Sudeste.

O Sul registra pouca possibilidade de chuva para hoje, enquanto se prepara para receber a nova tempestade.