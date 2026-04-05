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BRASIL

Novo item de segurança vai se tornar obrigatório nas estradas; entenda

Nova regra passa a valer em julho 2026 e amplia itens obrigatórios nos veículos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 17:54 h

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Colete refletivo sera novo item de segurança obrigatório
Colete refletivo sera novo item de segurança obrigatório -

Uma mudança na legislação de trânsito promete impactar milhões de motoristas no Brasil a partir de junho de 2026. O uso de colete refletivo será obrigatório sempre que o condutor sair do veículo em situações de emergência, especialmente em rodovias ou locais com baixa visibilidade.

A medida está prevista no Projeto de Lei nº 282/2026 e altera o Código de Trânsito Brasileiro, ampliando a lista de equipamentos obrigatórios.

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Mais segurança fora do veículo

A nova regra determina que o motorista deve vestir o colete antes de sair do carro em casos como:

  • Pane mecânica
  • Acidentes
  • Sinalização com triângulo
  • Espera por socorro

O objetivo é aumentar a visibilidade do condutor, reduzindo o risco de atropelamentos e colisões, principalmente à noite ou sob condições adversas, como chuva e neblina.

Item passa a ser obrigatório

Com a atualização, o colete refletivo será incorporado aos itens obrigatórios dos veículos no Brasil.

  • Carros novos deverão sair de fábrica com o equipamento
  • Motoristas com veículos em circulação precisarão adquirir o item
  • Penalidades ainda serão regulamentadas

Até então, a legislação exigia apenas o uso do triângulo de sinalização nesses casos.

Prática já adotada em outros países

A exigência segue padrões internacionais. Em diversos países da Europa, o uso do colete refletivo já é obrigatório há anos e contribuiu para a redução de acidentes em rodovias.

A medida reforça o conceito de segurança viária, ampliando a proteção não apenas dentro do veículo, mas também quando o motorista precisa sair dele.

Adaptação e conscientização

Com a proximidade da entrada em vigor da regra, especialistas recomendam que motoristas se antecipem e adquiram o equipamento.

Além de evitar multas futuras, a medida é simples, acessível e pode salvar vidas ao aumentar a visibilidade em situações de risco.

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