BRASIL
Novo item de segurança vai se tornar obrigatório nas estradas; entenda
Nova regra passa a valer em julho 2026 e amplia itens obrigatórios nos veículos
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Uma mudança na legislação de trânsito promete impactar milhões de motoristas no Brasil a partir de junho de 2026. O uso de colete refletivo será obrigatório sempre que o condutor sair do veículo em situações de emergência, especialmente em rodovias ou locais com baixa visibilidade.
A medida está prevista no Projeto de Lei nº 282/2026 e altera o Código de Trânsito Brasileiro, ampliando a lista de equipamentos obrigatórios.
Mais segurança fora do veículo
A nova regra determina que o motorista deve vestir o colete antes de sair do carro em casos como:
- Pane mecânica
- Acidentes
- Sinalização com triângulo
- Espera por socorro
O objetivo é aumentar a visibilidade do condutor, reduzindo o risco de atropelamentos e colisões, principalmente à noite ou sob condições adversas, como chuva e neblina.
Item passa a ser obrigatório
Com a atualização, o colete refletivo será incorporado aos itens obrigatórios dos veículos no Brasil.
- Carros novos deverão sair de fábrica com o equipamento
- Motoristas com veículos em circulação precisarão adquirir o item
- Penalidades ainda serão regulamentadas
Até então, a legislação exigia apenas o uso do triângulo de sinalização nesses casos.
Prática já adotada em outros países
A exigência segue padrões internacionais. Em diversos países da Europa, o uso do colete refletivo já é obrigatório há anos e contribuiu para a redução de acidentes em rodovias.
A medida reforça o conceito de segurança viária, ampliando a proteção não apenas dentro do veículo, mas também quando o motorista precisa sair dele.
Adaptação e conscientização
Com a proximidade da entrada em vigor da regra, especialistas recomendam que motoristas se antecipem e adquiram o equipamento.
Além de evitar multas futuras, a medida é simples, acessível e pode salvar vidas ao aumentar a visibilidade em situações de risco.
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