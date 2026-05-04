Novo valor do passaporte entra em vigor em junho; entenda

O custo para emitir o passaporte brasileiro vai cair a partir de junho. O Ministério das Relações Exteriores informou que as taxas cobradas pelo documento terão redução de até 50% a partir do dia 1º.



A mudança faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso ao passaporte e incentivar a regularização da documentação por parte dos cidadãos.

Por que o valor vai cair

Segundo o Itamaraty, o passaporte é um documento essencial e, por isso, precisa ser mais acessível.



A avaliação do governo é que o custo atual pode dificultar a emissão e a renovação, especialmente em casos familiares ou situações que exigem atualização frequente do documento.

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Quanto custa hoje

Atualmente, a taxa de emissão do passaporte no Brasil varia entre R$ 257,25 e R$ 514,50, dependendo do tipo de solicitação e eventuais taxas adicionais.



Com a nova regra, esses valores devem ser reduzidos significativamente.

O que muda na prática

Na prática, o principal impacto será direto no bolso: a taxa ficará até pela metade do valor atual.



A expectativa é de aumento na procura pelo documento, além da diminuição no número de pessoas com passaporte vencido.

Quando começa a valer

A redução entra em vigor em 1º de junho de 2026. Até lá, continuam valendo os preços atuais.



Especialistas recomendam que quem pretende solicitar o passaporte acompanhe as atualizações oficiais e verifique os documentos exigidos para evitar atrasos no processo.

Impacto da medida

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do governo voltadas à melhoria dos serviços públicos e à ampliação do acesso a documentos essenciais.



Com a redução, a tendência é facilitar a vida de quem precisa emitir ou renovar o passaporte, tornando o processo menos oneroso.