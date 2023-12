Onda de calor sufocante continua e termômetros podem passar de 40ºC | A TARDE

A onda de calor que atinge parte do Brasil desde a última quinta-feira, 14, continua ativa neste sábado, 16, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia (Inmet). Os termômetros podem ultrapassar os 35ºC em ao menos nove capitais. Segundo o órgão, 15 estados e o Distrito Federal seguem em alerta laranja, que indica perigo.

De acordo com a CNN Brasil, em cinco estados, o calor intenso deve ser acompanhado por temporais. Em outros três, há alertas para temporais intensos aliados a raios e trovoadas. As temperaturas devem se intensificar na tarde deste sábado e o pico da onda de calor deve acontecer no domingo (17).

Em algumas cidades do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste do país, as temperaturas podem passar de 40°C. Os termômetros devem ficar 5°C acima da média para o período até domingo.

Máximas de sábado (16) das capitais em alerta:

Brasília (DF) – 32°C

São Luís (MA) – 34°C

Belo Horizonte (MG) – 32°C

Curitiba (PR) – 34°C

Rio de Janeiro (RJ) – 36°C

Porto Velho (RO) – 32°C

São Paulo (SP) – 35°C

Salvador (BA) – 30°C

Vitória (ES) – 32°C

Cuiabá (MT) – 42°C

Goiânia (GO) – 37°C

Campo Grande (MS) – 38°C

Teresina (PI) – 36°C

Porto Alegre (RS) – 39°C

Florianópolis (SC) – 31°C

Palmas (TO) – 36°C

A previsão é de que, no domingo, aconteça um pico do calor durante a tarde na maioria das regiões.

