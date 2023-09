Ônibus com passageiros do festival The Town pega fogo em SP

Um dos ônibus expressos que levava passageiros para o festival The Town pegou fogo neste sábado, 2, na Avenida 23 de Maio, próximo ao parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Apesar do ocorrido, não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada às 17h15 e enviou duas viaturas para o local. O Corpo de Bombeiros afirmou que, em menos de meia hora, o fogo foi extinto. Os passageiros relataram que o incêndio começou na parte de baixo e traseira do veículo, embora tenha tomado todo o ônibus depois.

O ônibus integra uma frota contratada pela organização do The Town para levar os passageiros diretamente para o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde ocorre o evento.

Os coletivos não são oferecidos pela SPTrans, companhia responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus da cidade. Eles foram contratados pela organização do evento e possuem tarifas que variam entre R$ 10 e R$ 50, com sete pontos de embarque distribuídos pela capital paulista.