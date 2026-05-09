Ônibus da Mastruz com Leite bate após desviar de buraco na BR-226

Apesar do impacto e do estado em que ficou a lateral do veículo, não houve feridos - Foto: Rede social

Na madrugada deste sábado, 9, um susto marcou a viagem da banda de forró Mastruz com Leite. O ônibus que transportava o grupo sofreu um acidente na rodovia BR-226, nas proximidades do município de Imperatriz, no Maranhão. O veículo levava os vocalistas e a equipe técnica para uma apresentação no Pará.

O que causou o acidente com o ônibus da Mastruz com Leite?

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 4h30. O motorista do coletivo tentou desviar de um buraco na pista, manobra que fez o veículo invadir o acostamento e colidir lateralmente com uma árvore.

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O grupo seguia com destino a Brejo Grande do Araguaia (PA). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo parado fora da pista enquanto a equipe removia equipamentos e bagagens do interior do ônibus.

Estado de saúde dos integrantes

Apesar do impacto e do estado em que ficou a lateral do veículo, não houve feridos. A cantora Djailma Pontes utilizou suas redes sociais para tranquilizar o público e relatar o momento de tensão.

"Foi um susto grande, mas estamos bem. Ninguém se machucou, graças a Deus. Agora é agradecer por estarmos vivos e pedir proteção", afirmou a artista em vídeo.

Agenda de shows

Até o fechamento desta reportagem, a assessoria da banda Mastruz com Leite não havia emitido um comunicado oficial sobre possíveis alterações ou cancelamentos na agenda de shows em decorrência do ocorrido. O grupo segue acompanhado pela equipe de suporte para viabilizar o deslocamento até o próximo compromisso.