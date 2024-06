Operação investiga suspeitos de desviar doações feitas ao RS | A TARDE

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou uma operação neste sábado, 25, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para investigar um suposto desvio de doações realizadas a vítimas das enchentes no estado gaúcho.

Os alvos da operação seriam três integrantes da Defesa Civil do município de Eldorado do Sul. Dois deles seriam pré-candidatos nas eleições municipais de 2024 e estariam utilizando as doações para beneficiar possíveis eleitores, o que também poderia configurar compra de votos.

Na operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, na prefeitura de Eldorado do Sul e em um depósito da cidade que foi completamente inundado.

De acordo com o MP-RS, os agentes públicos, suspeitos de apropriação indébita, peculato e associação criminosa, foram afastados temporariamente da Defesa Civil de Eldorado do Sul. Celulares, documentos, dinheiros e outros itens foram apreendidos durante a operação.

