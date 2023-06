Organizador da Marcha para Jesus é denunciado por crime religioso

O apóstolo Estevam Hernandes, um dos organizadores do evento cristão 'Marcha para Jesus', foi denunciado ao Ministério Público (MP) após fazer um discurso na última sexta-feira, 9, com falas intolerantes. A ação foi iniciada pelo ex-deputado estadual Átila Nunes (PSD-RJ), que afirmou que o líder religioso perguntou aos fiéis se eles preferiam um país "macumbeiro ou evangélico".

Estevam Hernandes, que também faz parte de uma das maiores igrejas evangélicas brasileiras, a Renascer em Cristo, teria contado um episódio em que se encontrava com um outro pastor há algumas décadas. “Um dia eu estava no estádio do Maracanã e ele disse assim: nos próximos anos, o Brasil será o maior país macumbeiro do mundo ou maior país mais evangélico do mundo. Depende de você porque depende de nós”, disse ele.

Átila Nunes abriu uma representação por crime contra o sentimento religioso. O ex-deputado estadual pediu a instauração de procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade criminal do apóstolo e também solicitou uma retratação pública e a aplicação de eventuais penalidades.

O ex-deputado também é advogado e sugeriu o pagamento no valor de R$50 mil por danos morais para serem revertidos na criação de um projeto social que combata o preconceito religioso. Até o momento, Estevam Hernandes não se pronunciou sobre o assunto.