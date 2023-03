Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto

Uma ossada humana foi encontrada, nesta quinta-feira, 9, em uma área de mata próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília.

A região onde o corpo foi encontrado está localizado em uma mata, entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A ossada foi encontrada com um celular e uma carteira. Os ossos foram recolhidos pela Polícia Civil e levados ao Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte da vítima ainda não foi identicada. O cadáver está sendo analisado pela perícia para determinar há quanto tempo estava no local.