“Pacto pela Igualdade Racial e regulamentação do mercado de crédito de carbono são conquistas do Conselhão”, diz Deyvid Bacelar

- Foto: Reprodução

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) Deyvid Bacelar fez um balanço, nesta terça-feira (17/12) das principais realizações do Conselhão do Presidente Lula em 2024. No final da semana passada, Bacelar participou da 4ª. Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CNESS), em Brasília. Ele destaca três contribuições: o pacto pela igualdade racial, que foi assinado por várias empresas públicas e privadas que ali estavam, entre as quais a Magazine Luísa, que tem mais de 40 mil trabalhadores.

“Hoje eles desenvolvem um programa de trainée para negros e negras para que essas pessoas alcancem os postos de gerência e diretoria da empresa. Trata-se de um pacto importante, pois sabemos que não existe igualdade racial quando verificamos quem ocupa esses cargos de diretoria no Brasil”, lembrou Bacelar. Para ele, essas políticas públicas estão voltando a ser construídas pelo Conselhão para garantir igualdade de raça e de gênero no Brasil.

Outro ponto destacado pelo sindicalista foi o da criação de uma lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono. “Essa notícia é muito boa, porque as pessoas da agricultura familiar, ou mesmo fazendeiros que possuam áreas de floresta em suas terras poderão ganhar dinheiro com isso. Aqui na Bahia quem preservar a mata atlântica em pé terá condições de entrar no mercado de crédito de carbono. É uma iniciativa importante do governo Lula. Esse mercado já existe no mundo inteiro, mas não estava regulamentado no Brasil. E tudo isso ocorreu graças a uma participação forte do Conselhão”, destacou o coordenador da FUP.

Bacelar avaliou que, como há vários empresários e representantes da sociedade civil organizada no Conselhão, “as pautas que apresentamos ao Congresso Nacional chegam avalizadas pelas mais expressivas representações da sociedade, sendo encaminhadas com mais celeridade para votação”.

A terceira contribuição do Conselhão destacada por Deyvid Bacelar “foi a assinatura do termo de compromisso feita pela Petrobras para construção de 12 embarcações de porte para a indústria do petróleo no Brasil, respeitando o conteúdo nacional que existe na lei de partilha, dentro da exploração e produção de petróleo no pré-sal e que vai garantir, somente na construção desses 12 navios, mais de 12 mil empregos nos estaleiros de Santa Catarina, com mais de R$ 5 bilhões em investimentos”.

Segundo Bacelar, a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás na Bahia também esteve em pauta. “Teremos três sondas de perfuração voltando a operar na Bahia já no início do ano que vem e 26 sondas de produção de petróleo iniciarão suas operações nos próximos meses”, garantiu o conselheiro de Lula. “Isso demanda trabalhadores e trabalhadoras, serão mais de 1500 empregos sendo gerados em nosso estado. A produção de petróleo deve aumentar no estado da Bahia, aumentando a arrecadação de impostos e royalties tanto pelos municípios quanto pelo governo do estado”.

Para Bacelear, “a indústria petrolífera tem uma capacidade muito grande para gerar emprego, com remuneração maior do que a média registrada em outras atividades. E a expectativa é que a Unidade de Operações da Petrobras na Bahia gere bastante emprego desde São Sebastião do Passé até Esplanada, no Norte do estado”.

Deyvid Bacelar destacou ainda que o Estaleiro da Enseada, em Maragogipe, terá de volta o Canteiro de São Roque construindo 80 barcaças para a indústria de petróleo, gerando 1000 empregos diretos e 500 indiretos. “O SINE de Maragogipe já está recebendo as inscrições para aqueles que desejam atuar numa dessas obras. É importante que os trabalhadores e trabalhadoras já estejam com seus currículos preparados porque a indústria naval brasileira está de volta e vai precisar principalmente de profissionais em cargos mais técnicos, como caldeireiro, soldador, inspetor de solda, cargos que a indústria de metal mecânica exige. É uma oportunidade ímpar de geração de emprego para toda a população do Recôncavo, mais uma promessa de campanha feita pelo presidente Lula, que era revitalizar a indústria naval brasileira”.

“A expectativa é de que teremos também mais 10 navios sendo construídos pela Petrobras, seis dos quais serão construídos em Maragogipe. Isso vai gerar mais 2500 empregos”, enfatizou Bacelar.