Pai atira em cliente, mas atinge o filho durante briga de bar em MG | A TARDE

Uma pessoa ficou ferida e uma outra foi presa durante uma briga de bar, no último domingo, 3, em Chapadão de Ferri, na cidade de Patrocínio, no estado de Minas Gerais. Informações apontam que um pai atirou acidentalmente no filho.

A confusão teria se iniciado após um cliente, de 22 anos, ficar insatisfeito com a conta e danificar o estabelecimento. Ele partiu para a briga com o proprietário (53 anos), que tentou efetuar disparos de arma de fogo, mas acertou o próprio filho (30 anos).

O pai e autor dos disparos fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida e levada até o pronto-socorro. Já o homem de 22 anos, que quebrou itens do bar, deu entrada no pronto-socorro da cidade de Guimarânia, mas acabou preso pela PM logo depois.

As equipes tomaram conhecimento da situação por volta das 18h25 do domingo. Ainda não há informações sobre o paradeiro do autor dos disparos.

A arma do crime foi localizada e apreendida pela PM, junto a 5 estojos, munição de calibre .38 e um aparelho celular.